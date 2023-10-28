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В аэропортах Москвы задержали около 40 рейсов и отменили четыре

В трех аэропортах Москвы задержали 40 рейсов и отменили четыре

В трех московских аэропортах задерживают рейсы, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

По состоянию на 8:00 мск, во Внуково задержали 10 рейсов, в Шереметьево — 11, а в Домодедово задержали 20 рейсов, еще четыре отменены.

Накануне утром в московских аэропортах задержали около 30 рейсов. Тогда в Москве и значительной части области шел снег с дождем.

27 октября в Комплексе городского хозяйства Москвы предупреждали, что в столице может выпасть до 10 см снега. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон и подходов к станциям метро и социальным объектам. По данным «Яндекс.Погоды» на 8:00 28 октября, глубина снега в столице составляет от 6 до 8 см.

Снег продержится в Москве до начала следующей недели, сообщал РБК ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Осадки в виде снега, мокрого снега, местами с ледяными дождями сохранятся в течение всего сегодняшнего дня, с перерывами. Такая же ситуация будет и в субботу, осадков станет меньше только днем в воскресенье. Снег пролежит в столичном регионе до начала следующей недели, во вторник-среду температура воздуха в Москве будет подниматься до отметки +9, +11 градусов, и снег растает», — сказал он.

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