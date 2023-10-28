Роспотребнадзор: у 8 отравившихся в ресторане в Петербурге нашли сальмонеллу

Роспотребнадзор выявил сальмонеллу у восьми отравившихся в Петербурге

У отравившихся в петербургском ресторане Ivori Garden обнаружили сальмонеллу, сообщило управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в телеграм-канале.

«Зарегистрировано 11 случаев кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую кулинарную продукцию Ivori Garden. У восьми заболевших по результатам лабораторных исследований обнаружена сальмонелла», — говорится в сообщении ведомства.

Управление Роспотребнадзора организовало проверку и приняло противоэпидемические меры, в том числе лабораторное обследование сотрудников ресторана.

В отношении ООО «Фитнесс-Фуд», которое является владельцем Ivori Garden, составили протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела направили в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, первое заседание состоится 1 ноября.

15 октября петербурженка Вероника Аносова рассказала, что съела яичницу в Ivori Garden, после чего появились первые симптомы отравления — острая боль в животе и высокая температура. В Боткинской больнице ей диагностировали сальмонеллез.

18 октября на странице ресторана появилась информация о приостановке работы.

Для сальмонеллеза характерны резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота, рвота. Симптомы появляются спустя примерно 12 — 36 часов после попадания бактерии сальмонеллы в организм, болезнь длится от двух до семи дней.