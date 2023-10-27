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Умер бывший главред российского Playboy Владислав Ковлейский

На 47-м году жизни умер экс-главред российского Playboy Владислав Ковлейский
Владислав Ковлейский
Владислав Ковлейский (Фото: vlad.kovleysky / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В возрасте 46 лет умер бывший главный редактор российской версии журнала Playboy Владислав Ковлейский, сообщил «Московский комсомолец». В издании уточнили, что он скончался 26 октября, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

«Влад, нам будет тебя не хватать. Ну как же так?» — говорится в публикации. Дату и место прощания с журналистом не сообщили.

Информацию о смерти Ковлейского подтвердил РБК его коллега, журналист «Московского комсомольца» Илья Легостаев.

«Он месяц назад попал в больницу. Насколько понимаю, диагноз был панкреатит. <...> Насколько еще знаю, у него после панкреатита возникло осложнение — воспаление легких. <...> Видимо, не получилось у врачей его спасти», — рассказал журналист.

Ковлейский начал работать в «МК» после окончания школы. Позднее он перешел в еженедельный журнал «МК-Бульвар», вскоре стал заместителем главного редактора журнала, а позже возглавил его редакцию. С 2014 по 2015 год он руководил российским Playboy.

Теги
журналист Playboy Московский комсомолец
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