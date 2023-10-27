Собянин призвал москвичей к осторожности на дорогах из-за гололеда
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал автомобилистов быть осторожными на дорогах и по возможности не пользоваться личным транспортом. Об этом глава города написал в своем телеграм-канале.
«Прошу автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте», — говорится в сообщении мэра.
По прогнозам синоптиков, на выходных в Москве будет идти снег, переходящий в дождь, написал Собянин. Это может привести к гололедице, налипанию мокрого снега на деревьях и проводах, отметил он.
Городские службы работают в режиме повышенной готовности, добавил глава города.
В ночь на 27 октября на Третьем транспортном кольце в Москве несколько автомобилей столкнулись из-за снегопада.
Накануне власти Москвы предупредили, что в течение всего дня 27 октября в столице может выпасть до 10 см снега, также ожидается метель. В пресс-службе Комплекса городского хозяйства отметили, что особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон и подходов к станциям метро и социальным объектам.
Снег продержится в Москве до начала следующей недели, так как во вторник-среду ожидается потепление до +9–11 градусов, рассказал РБК ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
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