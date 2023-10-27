ХАМАС: более положительно и внимательно относимся к запросам России о заложниках

В ХАМАС заявили о «более положительном» отношении к запросам из России

Хан-Юнис, сектор Газа (Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters)

ХАМАС относится к запросам России «более положительно и внимательно», чем к другим, заявил в интервью «РИА Новости» член политбюро группировки Муса Абу Марзук.

«Большинство израильтян являются обладателями каких-то еще гражданств: России, США, Франции, Испании, Италии — и многие страны обращались к нам с просьбой в отношении их граждан, удерживаемых в секторе Газа, в том числе русские друзья. К этому запросу из России мы относимся более положительно и внимательно, чем к другим, в силу характера отношений с Россией», — сказал он.

Тем не менее он отметил, что ХАМАС рассматривает удерживаемых заложников в первую очередь как израильтян.

«Мы не захватывали русского, француза, американца или кого-либо из иностранцев. Все захваченные для нас — израильтяне, хотя и идет апелляция к их основным гражданствам в надежде, что это их спасет», — добавил он.

По словам посла России в Израиле Анатолия Викторова, в заложниках в секторе Газа могут находиться три россиянина, которые также имеют израильские паспорта. По предварительным данным, среди погибших после атаки ХАМАС на Израиль могут быть 20 россиян, уточнил посол.

Израильский МИД сообщал о 23 жертвах среди российских граждан и четверых пропавших без вести. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что дипломаты прилагают все усилия для освобождения россиян, которые оказались в заложниках у ХАМАС.



По последним данным Армии обороны Израиля, боевики удерживают в секторе Газа 222 человека, из них 138 имеют иностранное гражданство.