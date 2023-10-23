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В Госдуму внесут доработанный проект о тишине со штрафами до ₽500 тыс.

«Известия»: в Госдуму 23 октября внесут проект о тишине со штрафами до ₽500 тыс.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Доработанный законопроект о тишине, который устанавливает время запрета на шум для всех регионов, внесут в Госдуму 23 октября, он предусматривает штрафы до 500 тыс. руб. для юридических лиц, сообщила газета «Известия». Проект предложили депутаты фракции ЛДПР.

Документ единых правил относительно шума в будни и в выходные дни предусматривает запрет на громкие звуки с 23:00 по 7:00. В связи с нововведением шумные строительные работы можно будет проводить с 9:00 до 19:00 и только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

За нарушение режима тишины введут штрафы: за совершенное впервые правонарушение — от 500 руб. до 2 тыс. руб. для физлиц, от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для юрлиц. За многократные нарушения (три и более раз) — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для граждан и от 100 тыс. до 500 тыс. руб. для компаний.

Один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), рассказал, что поправки в КоАП о штрафах для нарушителей тишины направили на отзыв правительства.

По действующему законодательству нормы о тишине принимаются в каждом регионе России самостоятельно. Региональные власти сами устанавливают рамки ночного времени и периоды, допустимые для проведения ремонтных и других шумных работ.

Шумом является любой звук, превышающий максимально допустимый уровень, — в дневное время это 55 дБА, в ночное — 45 дБА. Закон о тишине не распространяется на шум от действий, направленных на предотвращение преступлений и ликвидацию последствий аварий и стихийных бедствий. Детский плач или звук текущей воды также не подпадают под понятие «шума».

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