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Умер блогер Дядя Слава

Блогер Дядя Слава умер в возрасте 56 лет

Блогер Дядя Слава (настоящее имя — Станислав Андреев) умер вечером 22 октября в возрасте 56 лет, об этом в его телеграм-канале сообщил сын блогера.

«Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Но разум оставался с ним до самого конца», — говорится в сообщении. В последние годы Андреев боролся с онкологическим заболеванием. По словам сына, он пережил три клинические смерти.

Блогер Дядя Слава получил известность благодаря YouTube, на платформе он высказывал свое мнение о политических событиях в мире и России. Он собирал деньги для российских военных в зоне военной операции на Украине, принимал участие в эфирах на телеканале «Соловьев LIVE».

В августе YouTube заблокировал канал блогера, затем платформа ограничивала доступ к новым каналам Андреева. В телеграм-канале у блогера более 500 тыс. подписчиков.

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