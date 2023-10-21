ЦАХАЛ показал оружие, оставленное ХАМАС при нападении на Израиль

ЦАХАЛ показал оружие и боеприпасы, оставленные ХАМАС при нападении на Израиль

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала оружие и боеприпасы, которые отряды палестинского исламистского движения ХАМАС оставили недалеко от города Ашдод после нападения на южные районы Израиля. Кадры опубликовало агентство Reuters.

Отряды ХАМАС вторглись в Израиль утром 7 октября. Ашдод, расположенный примерно в 28 км от границы с сектором Газа, был в числе населенных пунктов, которые первыми попали под обстрелы со стороны палестинского движения. С тех пор ХАМАС регулярно наносит по городу ракетные удары.