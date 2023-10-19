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В Тульской области нашли редкий образец оружия Смутного времени

Археологи «Куликова поля» нашли оружие Смутного времени в Тульской области
Фото: kulpole.ru
Фото: kulpole.ru

Археологи Государственного музея-заповедника «Куликово поле» обнаружили редкий для Центральной России образец оружия конца XVI — начала XVII века в Тульской области, сообщает пресс-служба музея.

«Найденный стальной клевец, украшенный серебром, мог принадлежать представителю высшего сословия — князю или воеводе Смутного времени», — отметили историки.

Клевец — холодное оружие ближнего боя с клювовидным и молоточковидным выступами. Клевцы были на вооружении у польской шляхты, имели широкое распространение на территории Венгрии, встречались у русской знати.

По словам реставратора Виталия Шмелева, клевец был найден в коконе из минералов. Убрав минеральную корку он обнаружил на стали многочисленные узоры в виде сеточек и ромбиков.

Ученые сошлись во мнении, что находка связана с эпохой Смутного времени, так как ранее в лесах Засечной черты нашли польско-венгерскую саблю конца XVI — начала XVII века и другие вооружения того времени.

По словам заведующего отделом археологических исследований музея Евгения Столярова, для того чтобы точно установить хронологическую позицию находки, предстоит работа по поиску аналогий, то есть близких по типу клевцов.

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В музее «Куликово поле» уточнили, что на границах Московского государства конца XVI — начала XVII века сформировалась крайне напряженная обстановка. К окончанию Смутного времени в Епифани осели казачьи войска атамана Заруцкого, опекавшего жену Лжедмитрия I Марину Мнишек и его сына. Тогдашняя обстановка в регионе была описана в книге Александра Лаврентьва «Епифань и Верхний Дон в XII—XVII веках», где клевцы представлены в качестве иллюстрации холодного оружия «противоборцев».

Сейчас обнаруженный клевец проходит атрибутацию, а после уточнения датировки его можно будет увидеть на выставках, посвященных истории Засечной черты.

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Тульская область оружие археологи
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