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Ефимов сообщил о редевелопменте участка в Хорошево-Мневниках

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Столичные власти приняли решение о комплексном развитии полузаброшенного участка на 3-м Силикатном проезде на северо-западе города. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о небольшом участке, площадью чуть более 0,5 га, неподалеку от Звенигородского шоссе. В настоящее время там находится недостроенный многоуровневый паркинг; принято решение его снести и построить на этом месте порядка 20 тыс. кв. м полезных площадей. По планам мэрии, это будет современный технопарк, где создадут порядка 600 новых рабочих мест.

Столичная программа комплексного развития территорий (КРТ) подразумевает возвращение в экономический оборот города бывших промзон и неэффективно используемых участков — с долгостроями, автосервисами и складами. Старые здания подлежат сносу, на их месте появляются современные кварталы с недвижимостью разного назначения.

По правилам программы, заняться редевелопментом участка может либо нынешний его владелец, либо городской оператор, либо же третье лицо, определенное на аукционе. По оценкам заммэра Ефимова, инвестиции в КРТ указанного участка в Хорошево-Мневниках могут составить более 2 млрд руб. Город же будет получать в бюджет по итогам реализации проекта почти 200 млн руб. ежегодно.

Теги
редевелопмент Владимир Ефимов Хорошево-Мневники Москва
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