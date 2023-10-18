Президент Лаоса по-русски поблагодарил Путина за встречу. Видео

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Лаосский президент Тхонглун Сисулит по-русски поблагодарил российского президента Владимира Путина за встречу, сообщила пресс-служба Кремля.

«Я хочу повторить русский язык. <...> Спасибо большое, Владимир Владимирович, за то, что вы очень заняты, но есть возможность встречаться сегодня с вами», — сказал Сисулит. Он выразил сожаление, что не смог присутствовать на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре, на который Путин его пригласил.

Президент России отметил, что он и Сисулит «практически в одно и то же время, в одни годы» учились в Санкт-Петербурге. Путин подчеркнул, что Россия знает лаосского лидера как «надежного друга».

Путин встретился с Сисулитом в Пекине во время форума «Один пояс, один путь»,