 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Президент Лаоса по-русски поблагодарил Путина за встречу. Видео

Президент Лаоса на русском языке поблагодарил Путина за встречу в Пекине

Президент Лаоса по-русски поблагодарил Путина за встречу. Видео
Video

Лаосский президент Тхонглун Сисулит по-русски поблагодарил российского президента Владимира Путина за встречу, сообщила пресс-служба Кремля.

«Я хочу повторить русский язык. <...> Спасибо большое, Владимир Владимирович, за то, что вы очень заняты, но есть возможность встречаться сегодня с вами», — сказал Сисулит. Он выразил сожаление, что не смог присутствовать на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре, на который Путин его пригласил.

Президент России отметил, что он и Сисулит «практически в одно и то же время, в одни годы» учились в Санкт-Петербурге. Путин подчеркнул, что Россия знает лаосского лидера как «надежного друга».

Путин встретился с Сисулитом в Пекине во время форума «Один пояс, один путь»,

Теги
Персоны
Владимир Путин Лаос русский язык
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин ответил поговоркой на слова Байдена о подавлении
Политика
Встреча «дорогих друзей»: мировые СМИ о поездке Путина в Китай
Политика
Захарова назвала ничтожной резолюцию ПАСЕ о сроках президентства Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 102,75 (+0,23) Инвестиции, 17 окт, 16:08 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,35 (+0,06) Инвестиции, 17 окт, 16:08
Россия предложила осудить в резолюции СБ ООН Бразилии удар по больнице Политика, 04:16
NBC узнал об условиях ХАМАС для освобождения всех заложников Политика, 04:08
Президент Лаоса по-русски поблагодарил Путина за встречу. Видео Политика, 03:49
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 03:33
Протестующие в Ливане атаковали здание ООН из-за удара по больнице в Газе Политика, 03:32
Аббас заявил об отсутствии у Израиля красных линий после атаки Политика, 03:27
Посол назвал «грубейшей ошибкой» решение США передать Киеву ракеты ATACMS Политика, 02:57
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Генсек ООН Гутерриш осудил удар по больнице в секторе Газа Политика, 02:32
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 02:22
Протестующих у дипмиссий Израиля и США разогнали слезоточивым газом Политика, 02:20
NASA отложила выход астронавтов в открытый космос на декабрь Технологии и медиа, 02:04
Медведев возложил на США ответственность за атаку на больницу в Газе Политика, 01:42
Машина переехала пешехода на Новом Арбате в Москве Общество, 01:41
Байден отменил поездку в Иорданию Политика, 01:18