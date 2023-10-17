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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Последствия удара по госпиталю в Газе с 500 погибшими. Видео

Появилось видео последствий удара по госпиталю в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Последствия удара по госпиталю в Газе с 500 погибшими. Видео
Video

В результате удара Израиля по больнице в секторе Газа погибли по меньшей мере 500 человек, пишет Al Jazeera ссылкой на Минздрав Палестины. Большинство из них женщины и дети, отмечает телеканал.

В армии обороны Израиля заявили, что ЦАХАЛ не наносит удары по больницам. Израильская сторона проверяет информацию об ударе по госпиталю в Газе. «Есть много авиаударов, много неудачных ракет и много фейковых сообщений ХАМАС», — заявил представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари (цитата по The Times of Israel).


 

Теги
сектор Газа ХАМАС Израиль погибшие
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