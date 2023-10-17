Умер президент «третьего меда» Николай Ющук

На 83-м году жизни умер доктор медицинских наук и президент МГМСУ Николай Ющук

Николай Ющук (Фото: msmsu.ru)

Президент Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, доктор медицинских наук и профессор Николай Ющук умер на 83-м году жизни, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава России.

Он был почетным заведующим кафедрой инфекционных заболеваний и эпидемиологии, а также академиком РАН. На должность президента МГМСУ его назначили в 2007 году.

За время работы Ющук написал более 800 учебных работ, а также создал учебно-методическую комиссию Минздрава, которая успешно работает сейчас.

«Его имя навсегда останется в памяти сотрудников, коллег и учеников как мудрый, светлый и отзывчивый человек и наставник, который внес значительный вклад в отечественную науку и в летопись достижений МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России», — говорится в сообщении.

Пресс-служба университета сообщила, что прощание с Ющуком пройдет 20 октября в 09:30 в Клиническом медицинском центре «Кусково». Ректорат, Ученый совет, коллектив сотрудников и обучающиеся университета выразили соболезнования родным и близким.

Ющук — заслуженный деятель науки России, трижды лауреат премии Правительства в области науки и образования, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством III степени», «За заслуги перед Отечеством IV степени», «Знак Почета» и «Дружбы», Почетной грамотой Президента Российской Федерации, медалями и другими знаками отличия.