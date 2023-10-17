 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер президент «третьего меда» Николай Ющук

На 83-м году жизни умер доктор медицинских наук и президент МГМСУ Николай Ющук
Николай Ющук
Николай Ющук (Фото: msmsu.ru)

Президент Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, доктор медицинских наук и профессор Николай Ющук умер на 83-м году жизни, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава России.

Он был почетным заведующим кафедрой инфекционных заболеваний и эпидемиологии, а также академиком РАН. На должность президента МГМСУ его назначили в 2007 году.

За время работы Ющук написал более 800 учебных работ, а также создал учебно-методическую комиссию Минздрава, которая успешно работает сейчас.

«Его имя навсегда останется в памяти сотрудников, коллег и учеников как мудрый, светлый и отзывчивый человек и наставник, который внес значительный вклад в отечественную науку и в летопись достижений МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России», — говорится в сообщении.

Пресс-служба университета сообщила, что прощание с Ющуком пройдет 20 октября в 09:30 в Клиническом медицинском центре «Кусково». Ректорат, Ученый совет, коллектив сотрудников и обучающиеся университета выразили соболезнования родным и близким.

Ющук — заслуженный деятель науки России, трижды лауреат премии Правительства в области науки и образования, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством III степени», «За заслуги перед Отечеством IV степени», «Знак Почета» и «Дружбы», Почетной грамотой Президента Российской Федерации, медалями и другими знаками отличия.

Теги
МГМСУ им. А. Е. Евдокимова
Материалы по теме
Минздрав опроверг проблемы с поставками продукции для лечения диабета
Общество
Минздрав исключил дефицит вакцин от полиомиелита и назвал объемы закупок
Общество
Минздрав назвал странной идею выплат врачам частных клиник
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 102,75 (+0,23) Инвестиции, 16:08 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,35 (+0,06) Инвестиции, 16:08
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 20:38
РФС признал две ошибки судей в пользу соперников в матчах клуба Карпина Спорт, 20:31
В США коп застрелил мужчину, который отсидел 16 лет по ложному приговору Общество, 20:30
Умер президент «третьего меда» Николай Ющук Общество, 20:20
От Артура Кларка до телевидения 4К: как развивалось спутниковое вещание РБК и Триколор, 20:13
Путин ответил поговоркой заявившему о желании подавить его Байдену Политика, 20:11
Латвийскую компанию заподозрили в снабжении российской армии Политика, 20:08
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Финляндия заинтересовалась судном из России после повреждения газопровода Политика, 20:04
Глава военной разведки Израиля признал провал в работе из-за атаки ХАМАС Политика, 19:58
Квартальные результаты Goldman Sachs и Bank of America превысили прогнозы Инвестиции, 19:54
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 19:49
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 19:47
Махачев заявил о потере уважения к рейтингам лучших бойцов UFC Спорт, 19:38
Премьер Таиланда пригласил Путина посетить королевство Политика, 19:38