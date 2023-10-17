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Политика ,  
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В Грузии объявили о совместном с Польшей производстве беспилотников

Бурчуладзе: Грузия к концу года создаст собственные дроны совместно с Польшей
Джуаншер Бурчуладзе
Джуаншер Бурчуладзе (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Грузия на совместном с Польшей производстве создаст собственные беспилотники к концу 2023 года, заявил министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе, его слова приводит «Первый канал» грузинского телевидения.

«Один из наших амбициозных проектов — развитие местного производства дронов», — сообщил Бурчуладзе. По его словам, беспилотники создадут на совместном с польской компанией предприятии Delta-WB. Министр отметил, что страна продолжит закупать оборудование у других государств, несмотря на развитие регионального производства.

«Учитывая тенденции современной войны, мы предпринимаем важные шаги в плане укрепления разведывательного потенциала», — заявил министр. Страна закупит радиолокационные системы и комплексы радиоэлектронной разведки, добавил он.

В ноябре 2022 года польская компания WB Electronics и грузинский государственный военный научно-технический центр Delta создали совместное предприятие Delta-WB. Компания будет проводить гарантийное обслуживание, ремонт и модернизацию поставляемых беспилотников.

Grupa WB — крупнейший производитель дронов в Польше. На предприятиях компании работают около 1400 человек, производство БПЛА полностью локализовано в стране.

Теги
Грузия Польша дроны
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