Премьер Бельгии выразил соболезнования после стрельбы в Брюсселе

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро выразил соболезнования главе шведского правительства Ульфу Кристерссону после стрельбы в Брюсселе, при которой погибли два гражданина Швеции.

«Я только что выразил свои искренние соболезнования премьер-министру Швеции после ужасающего нападения на шведских граждан в Брюсселе, произошедшего сегодня вечером. Наши мысли с семьями и друзьями, которые потеряли своих близких. Как близкие партнеры, мы ведем совместную борьбу с терроризмом», — написал Александр де Кро в соцсети X.

Стрельба в Брюсселе произошла вечером 16 октября. Это произошло за два часа до начала футбольного матча чемпионата Европы-2024 между командами Бельгии и Швеции.

Погибли два болельщика шведской сборной. Футболисты сыграли первый тайм (он завершился со счетом 1:1), но после отказались продолжать матч.

Огонь открыл неизвестный мужчина, который заявил, что является членом террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Как пишет Sudinfo La Capitale, нападавший оставил пост в соцсетях, где признался в убийстве шведов «ради мести за мусульман».

В Брюсселе после случившегося повысили уровень террористической опасности до четвертого (максимального) уровня, в остальной части Бельгии — до третьего, это означает, что угроза возможна и вероятна.