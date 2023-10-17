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Ракова сообщила об открытии новой рентген-операционной в ГКБ им. Пирогова

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В кардионеврологическом корпусе городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова открыли новую рентген-операционную, оснащенную цифровой ангиографической установкой экспертного класса. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Оборудование экспертного класса позволит выполнять высокотехнологичные рентген-хирургические, а также аритмологические операции на самом современном уровне, — уточнила Ракова. — Ангиограф помогает контролировать ход операции в реальном времени с помощью рентгенологического оборудования и современной системы визуализации. Медики прямо во время манипуляций получают информативные и качественные данные о состоянии сосудов головного мозга и полостей сердца пациента».

По словам вице-мэра, лечению пациентов с сосудистыми катастрофами в Москве уделяется самое особое внимание, а уровень развития плановой и экстренной помощи при инфарктах и инсультах в столице отвечает лучшим мировым стандартам. В общей сложности для круглосуточной экстренной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями в городе создана сеть, в которую входят более 20 стационаров. Благодаря открытию новой рентген-операционной в ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова возможности для проведения высокотехнологичных операций в этом медучреждении значительно расширились.

Заммэра также отметила, что операционная оснащена современным анестезиологическим и реанимационным оборудованием и системами мониторинга состояния пациента. Новое оборудование позволит существенно увеличить объем оказываемой в больнице плановой и экстренной медицинской помощи благодаря тому, что мощность операционного блока дает возможность проводить операции круглосуточно.

В новой рентген-операционной также будут проводить операции и специалисты отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электростимуляции Первой Градской. Это отделение осуществляет более 600 высокотехнологичных оперативных вмешательств в год. Специалисты осуществляют первичную имплантацию и замену однокамерных и двухкамерных частотно-адаптивных электрокардиостимуляторов, устройств для сердечной ресинхронизирующей терапии, радиочастотную абляцию фибрилляции и трепетания предсердий.

В общей сложности специалисты регионального сосудистого центра ГКБ № 1 ежегодно проводят более 1,8 тыс. операций пациентам с острым коронарным синдромом, ишемической болезнью сердца, острым нарушением мозгового кровообращения, а также пациентам со структурной патологией сердца.

«Открытие новой рентген-операционной — очень важное событие для нашей больницы, — рассказал главврач ГКБ № 1 Ильдар Хайруллин. — Это расширяет наши возможности по оказанию высокотехнологичной медпомощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, инфарктом миокарда, тромбоэмболией легочной артерии и другими угрожающими жизни состояниями». По его словам, новый операционный блок работает в круглосуточном режиме в кардио-неврологическом корпусе ГКБ, где также находится региональный сосудистый центр, являющийся частью инфарктной и инсультной службы столицы. То есть весь комплекс плановой и экстренной медпомощи будет физически проходить в одном месте.

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Теги
Первая градская больница кардиохирург рентгенолог Москва инновации в медицине Анастасия Ракова
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