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В мэрии оценили объемы введенной частными застройщиками недвижимости

Сюжет
Новости Москвы
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

С января по сентябрь 2023 года частные застройщики сдали в столице 7,6 млн кв. м недвижимости, тем самым на 60% перевыполнив годовой план, установленный Стройкомплексом. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На долю частных застройщиков с начала текущего года пришлось порядка 80% от общего объема площадей, введенных в столице, — добавил Бочкарев. — Большинство таких проектов по-прежнему реализуются в сфере жилищного строительства, где уже готовы 173 объекта с площадью квартир 3,8 млн кв. м».

Вице-мэр также сообщил, что сегодня в Москве за счет внебюджетных вложений строят не только жилые комплексы, но и социальную инфраструктуру. «За девять месяцев девелоперы сдали 31 детский сад, 14 школ, девять спортивных комплексов и четыре медицинских учреждения. Кроме того, на средства инвесторов построены 22 промышленных объекта», — отметил он.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил рост интереса девелоперов к перспективным проектам. «За три квартала 2023 года они получили 299 разрешений на строительство 13 млн кв. м недвижимости, что на 22% превышает прошлогодние показатели», — сообщил он. По его словам, за счет частных инвестиций в столице будут построены еще 93 многоквартирных дома жилой площадью более 5,1 млн кв. м, 40 образовательных, шесть медицинских, семь спортивных и девять промышленных зданий.

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