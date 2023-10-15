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На концерте «Ирины Кайратовны» в Астане умер 21-летний мобилограф группы

В Астане на концерте группы «Ирина Кайратовна» умер мобилограф
Шахназ Жылкайдаров
Шахназ Жылкайдаров (Фото: zhilkaidarov1 / Telegram)

Мобилограф казахстанской группы «Ирина Кайратовна» Шахназ Жылкайдаров умер во время концерта в Астане, сообщили музыканты на официальной странице объединения в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Молодой человек скончался 14 октября, ему был 21 год.

Мобилограф — фотограф, который создает изображения преимущественно с помощью смартфона. Этот жанр фотоискусства появился в 2004 году и стал набирать популярность в связи с развитием соцсетей.

«На данный момент мы не располагаем информацией о точной причине ухода нашего дорогого друга и коллеги. Мы ждем официальных комментариев от компетентных органов», — говорится в публикации.

В связи с инцидентом группа отменила концерты 14 и 15 октября в Астане. Запланированный на конец месяца тур по Европе музыканты посвятят «памяти и уважению Шахназа».

По данным казахстанских СМИ, Жылкайдаров потерял сознание, когда снимал выступление диджея, выступающего на разогреве. Медики не смогли оказать помощь мужчине — через полчаса участники группы сообщили о смерти коллеги.

На концерте «Ирины Кайратовны» в Астане умер 21-летний мобилограф группы
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«Ирина Кайратовна» — творческое объединение из Казахстана. В 2017 году участники публиковали юмористические скетчи, позднее создали YouTube-канал и запустили «Шоу Ирины Кайратовны» (386 тыс. подписчиков).

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В конце 2020 года группа выпустила клип на песню «5000», которая посвящена проблемам внутренней политики Казахстана. К этому моменту ролик набрал 74 млн просмотров.

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