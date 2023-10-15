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При крушении судна в Конго 30 человек погибли и 167 пропали без вести

Reuters: 30 человек утонули при крушении судна в Конго
Фото: IMAGO / ТАСС
Фото: IMAGO / ТАСС

По меньшей мере 30 человек утонули и 167 пропали без вести, после того как на северо-западе Демократической Республики Конго перевернулось судно, сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Дидье Мбулу.

189 человек были спасены, поиски все еще продолжаются, рассказал министр.

По словам Мбулы, перевернувшееся судно было перегружено, на нем находилось более 300 человек. Число жертв может возрасти, добавил министр.

Деревянное китобойное судно под названием MAPAMBOLI перевернулось на реке Конго в городе Мбандака вечером 13 октября. Кроме пассажиров на судне находился груз, в частности мешки с цементом, железные прутья и тысячи литров топлива, написало конголезийское издание Actualite.

Судно выполняло рейс в Боломбу — территорию, расположенную более чем в 300 км от города Мбандака.

По информации Actualite, крушение произошло из-за несоблюдения навигационных мер, в том числе из-за перегрузки и ночного рейса. Издание также сообщило, что больничные морги Мбандаки уже переполнены жертвами крушения.

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В июне 2023 года более 70 человек погибли при крушении рыбацкого судна, перевозившего нелегальных мигрантов, у берегов Греции. На борту корабля находилось от 500 до 700 человек, в том числе женщины и дети.

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Теги
Демократическая Республика Конго кораблекрушение судно
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