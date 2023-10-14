Правительство назначило 22 ноября Днем психолога

День психолога в России будет отмечаться 22 ноября

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

День психолога будет отмечаться в России 22 ноября, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В этот день в 1994 году состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества — крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране», — говорится на сайте правительства.

На сегодняшний день в России более 7 млн человек работают в сфере оказания услуг психологической помощи, отмечается в сообщении.

В декабре 2022 года представитель факультета психологии Московского государственного университета Артем Ковалев в ходе II Конгресса молодых ученых предложил президенту Владимиру Путину сделать 22 ноября Днем психолога. Президент ответил, что поручит своей администрации рассмотреть этот вопрос.

Путин поручил правительству заняться вопросом установления нового профессионального праздника в марте 2023 года.