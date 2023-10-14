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Экс-президент Интерпола счел отказ от наличных угрозой безопасности

Экс-президент Интерпола счел отказ от наличных денег угрозой безопасности Швеции

Отказ Швеции от наличных денег создает угрозу для национальной безопасности страны, заявил экс-президент Интерпола Бьерн Эрикссон в интервью The Telegraph.

Как отмечает издание, большинство шведов уже много лет не используют наличные деньги. Объем операций с банкнотами и монетами равен около 1% ВВП Швеции, пишет The Telegraph.

Однако ситуация изменилась после начала российской спецоперации на Украине, утверждает газета. «Люди начали сознавать, что [президенту России] Владимиру Путину ничего не стоит взять и все отключить», — заявил Эрикссон в беседе с изданием.

Сейчас, по словам экс-главы Интерпола, речь идет об обеспечении национальной безопасности. Европейские законодатели начинают воспринимать эту тему серьезнее, считает он. Еврокомиссия разработала законы, призванные обеспечить доступ к банкнотам евро и повсеместный прием наличных во всей еврозоне, напомнил Эрикссон.

В июне Еврокомиссия предложила законодательно защитить статус наличных евро, чтобы граждане и предприятия сохранили доступ к банкнотам и монетам и могли расплачиваться ими по всей еврозоне.

Однако в резолюции Европарламента, принятой в 2019 году, говорилось, что операции с наличными несут высокие риски с точки зрения отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Зависимость от цифровых платежей создает риски для всей страны в случае кибератаки или отключения электроэнергии, предупредил Эрикссон. При этом он подчеркнул, что из-за роста цифровой преступности потребность в наличных деньгах остается, так как кибермошенники могут разом украсть все сбережения граждан при успешной реализации схемы.

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