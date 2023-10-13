Ефимов сообщил о 15 тыс. рабочих мест благодаря льготным инвесткредитам

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

За полтора года существования в Москве программы льготного инвесткредитования промышленных предприятий бизнес получил по ней уже свыше 250 млрд руб. поддержки. Реализованные на эти средства проекты позволят создать в столичной экономике порядка 15 тыс. новых рабочих мест. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на межрегиональном форуме «Реализация регионального инвестиционного стандарта».

Реализацией этой программы, которая входит в набор инструментов поддержки реального сектора экономики в столице, занимается московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, добавил заммэра. «Мы видим, что на 1 руб., выделенный по этой программе из бюджета, приходится до 55 руб. частных инвестиций предприятия в экономику города. Соответственно, каждый рубль мы возвращаем в бюджет в виде налогов от реализации соответствующего проекта», — подчеркнул Ефимов. По оценкам заммэра, городской бюджет получит тем самым более 7,7 млрд руб. налоговых отчислений.

По условиям льготной программы, инвестиционный кредит может получить производственная компания из одной из ключевых для экономики города отраслей — фармацевтика, пищевая промышленность, строительство, обращение с отходами и так далее. Деньги могут пойти на расширение производства, закупку оборудования либо же приобретение патентов. Кредит выдается по принципу «3–3–3»: на сумму до 3 млрд руб., на срок до трех лет и под 3% годовых.