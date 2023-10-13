 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В больнице в Колумбии умер убийца 180 детей по прозвищу «Зверь»

Убийца 180 детей по прозвищу «Зверь» Луис Гаравито умер в больнице в Колумбии

Серийный убийца Луис Альфредо Гаравито по прозвищу «Зверь», который был приговорен к максимальному сроку тюремного заключения — 40 годам — за убийства более 180 детей, умер в больнице колумбийского города Вальедупар, сообщает местная газета El Colombiano. Его смерть подтвердил Национальный институт пенитенциарных учреждений и тюрем (Inpec).

Гаравито было 66 лет. Последние годы жизни он страдал от «множественных заболеваний», в том числе от лейкемии, которая вызвала у него рак глаза, уточнили в Inpec.

Следствию известно как минимум о 200 изнасилований и 186 убийствах детей в возрасте от восьми до 16 лет, которые Гаравито совершил в период с 80-х по 90-е годы, пишет El Colombiano. Эти преступления он совершил в Колумбии, Эквадоре и Венесуэле. Маскируясь под бездомного, священника, инвалида и пожилого человека, Гаравито начинал общаться со своими жертвами, затем увозил их в лесные массивы, сильно удаленные от городских центров, и убивал.

Мужчину задержали 22 апреля 1999 года при попытке напасть на девушку, а приговор ему вынесли в 2000 году. В итоге суд приговорил к 1853 годам заключения за жестокое обращение и убийство детей и подростков, однако по колумбийским законам максимальный срок, который он мог получить, составлял 40 лет. Из этих лет Гаравито пробыл в тюрьме 24 года, на свободу он должен был выйти в 2039 году, когда ему исполнилось бы 82 года.

Гаравито родился в 1957 году в муниципалитете Генова, в южной части колумбийского департамента Киндио. С детства он и пятеро его братьев и сестер подвергались жестокому обращению со стороны отца. Кроме того, у Гаравито был диагноз «антисоциальное расстройство личности».

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Колумбия серийный убийца убийца
Материалы по теме
В Британии предложили обязательный пожизненный срок для «ужасных» убийц
Общество
Последовательницу серийного убийцы Мэнсона освободят из тюрьмы
Общество
Суд приговорил убийцу «колбасного короля» к 20 годам строгого режима
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 103,04 (-2,92) Инвестиции, 12 окт, 17:26 Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 96,99 (-2,99) Инвестиции, 12 окт, 17:26
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Haima вернулась в Россию. Что это за бренд и какие есть модели Авто, 04:40
WP узнала, что США решили вновь ограничить доступ Ирану к его $6 млрд Политика, 04:36
Politico узнало, что США допускают отправку войск в сектор Газа Политика, 04:36
Захарова заявила, что миру придется «разгребать» последствия политики США Политика, 04:02
В больнице в Колумбии умер убийца 180 детей по прозвищу «Зверь» Общество, 03:54
HRW заявила, что Израиль применил белый фосфор в Газе и Ливане Политика, 03:37
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В конгрессе США призвали готовится к одновременной войне с Россией и КНР Политика, 03:00
Посольство заявило, что из-за мер Латвии страдают добросовестные жители Политика, 03:00
В Еврокомиссии призвали Турцию выбрать между ЕС с НАТО и Россией с ХАМАС Политика, 02:55
На Украине к проекту по разминированию территорий привлекут пчел Политика, 02:42
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 02:22
Иран допустил открытие «новых фронтов» из-за действий Израиля Политика, 02:08
Красный крест заявил о риске превращения больниц в Газе без света в морги Политика, 01:55