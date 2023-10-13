В больнице в Колумбии умер убийца 180 детей по прозвищу «Зверь»

Серийный убийца Луис Альфредо Гаравито по прозвищу «Зверь», который был приговорен к максимальному сроку тюремного заключения — 40 годам — за убийства более 180 детей, умер в больнице колумбийского города Вальедупар, сообщает местная газета El Colombiano. Его смерть подтвердил Национальный институт пенитенциарных учреждений и тюрем (Inpec).

Гаравито было 66 лет. Последние годы жизни он страдал от «множественных заболеваний», в том числе от лейкемии, которая вызвала у него рак глаза, уточнили в Inpec.

Следствию известно как минимум о 200 изнасилований и 186 убийствах детей в возрасте от восьми до 16 лет, которые Гаравито совершил в период с 80-х по 90-е годы, пишет El Colombiano. Эти преступления он совершил в Колумбии, Эквадоре и Венесуэле. Маскируясь под бездомного, священника, инвалида и пожилого человека, Гаравито начинал общаться со своими жертвами, затем увозил их в лесные массивы, сильно удаленные от городских центров, и убивал.

Мужчину задержали 22 апреля 1999 года при попытке напасть на девушку, а приговор ему вынесли в 2000 году. В итоге суд приговорил к 1853 годам заключения за жестокое обращение и убийство детей и подростков, однако по колумбийским законам максимальный срок, который он мог получить, составлял 40 лет. Из этих лет Гаравито пробыл в тюрьме 24 года, на свободу он должен был выйти в 2039 году, когда ему исполнилось бы 82 года.

Гаравито родился в 1957 году в муниципалитете Генова, в южной части колумбийского департамента Киндио. С детства он и пятеро его братьев и сестер подвергались жестокому обращению со стороны отца. Кроме того, у Гаравито был диагноз «антисоциальное расстройство личности».