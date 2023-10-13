В Москве завершился отбор на конкурс инновационных экопроектов

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Москве начался экспертный отбор участников конкурса инновационных проектов «Зеленая Москва», объявленный столичными властями. Сотни предпринимателей предложили городу и крупному бизнесу свои разработки в области экологии, переработки мусора и современных зеленых технологий.

Как сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы, конкурс проводится совместно с Агентством инноваций Москвы (АИМ). Проекты разделены по семи направлениям:

«Переработка разных групп отходов»,

«Компостирование»,

«Безотходная и возобновляемая энергия»,

«Умные города»,

«Очистительное оборудование»,

«Сортировка отходов»,

«5G технологии».

Прием конкурсных заявок завершился 8 октября, а 16 октября состоится публикация списка участников. Призеры станут известны в середине ноября. Отобранные экспертами инновационные решения или прототипы смогут пройти пилотное тестирование на коммерческих и городских предприятиях, после чего могут быть внедрены.

Конкурс «Зеленая Москва» является одним из шести технологических конкурсов для инноваторов, которые столица проводит в этом году. Четыре из них уже завершены. Так на конкурс «Еда будущего», который проводился впервые, от технологических компаний было подано 309 заявок. 14 из них вышли в финал, часть из них проводит практическую апробацию этих изобретений. Среди проектов-победителей, например, «умная» кухонная техника, распознающая блюдо по QR-коду. В целом за два последних года аналогичные конкурсы охватили 27 разных сфер. По их итогам было реализовано более 240 пилотных тестирований.

В департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы подчеркивают, что, помимо конкурсов, в городе действуют и другие инструменты поддержки передового бизнеса. Только в прошлом году в столице появились три новых технопарка для десятков тысяч организаций. В январе 2023 года на Воробьевх горах открылся флагманский кластер «Ломоносов». Более 200 высокотехнологичных компаний разместились на базе особой экономической зоны «Технополис Москва», где для них до 2028 года до минимальных значений снижен налог на прибыль. Помимо этого, с 2022 года московские стартапы могут получить гранты в размере до 2 млн руб. на компенсацию затрат в ходе испытаний.