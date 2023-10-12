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Московский монорельс решили сделать беспилотным

После модернизации по монорельсу в Москве запустят беспилотные поезда
Фото: Артем Житенев / ТАСС
Фото: Артем Житенев / ТАСС

Правительство Москвы заключит с частным инвестором соглашение о модернизации Московской монорельсовой транспортной системы (ММТС). Об этом сообщили ТАСС в АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» (МИТ, входит в «Роскосмос»).

«В декабре 2023 года планируется заключение концессионного соглашения между правительством Москвы и частным инвестором о проведении модернизации московской МТС в период 2024–2027 годов», — сообщили в корпорации.

Модернизировать монорельс планируют в два этапа. На первом, до 2024 года, хотят восстановить работу транспортного парка и увеличить количество составов с двух до пяти-шести.

На втором этапе, до 2027 года, для монорельса должны разработать и изготовить новые поезда, оснащенные беспилотной системой управления. По завершении обоих этапов на трассу хотят выпустить десять усовершенствованных составов.

«После завершения второго этапа модернизации ММТС будет создана универсальная городская транспортная система, обладающая возможностью ее тиражирования в любом регионе страны», — добавили в МИТ.

Монорельсовую линию построили в Москве в 2004 году. Она входит в систему метрополитена и обозначается на схеме метро как ветка № 13. Линия идет от станции «Тимирязевская» до «Улицы Сергея Эйзенштейна». Московский монорельс — единственный в России, использующийся как вид городского транспорта.

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В 2020 году источники «Ведомостей» среди чиновников московской мэрии заявили, что правительство столицы в ближайшее время закроет монорельсовую дорогу. В пресс-службе Московского метрополитена и департамента транспорта Москвы сказали изданию, что эксплуатация монорельса очень затратна и такой вид транспорта бесперспективен.

Издание отмечало, что эксплуатация монорельса обходится в 800 млн руб. в год, При этом ежегодно он перевозит всего 1,5 млн пассажиров — столько же, сколько МЦК за три дня. А основные городские виды транспорта перевозят 19 млн человек в сутки.

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Москва монорельс поезда беспилотники
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