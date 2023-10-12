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В мэрии рассказали о планах по усилению цифровых компетенций строителей

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Специалистам в области строительства сегодня очень не хватает так называемых цифровых компетенций. Строительные вузы и IT-компании столицы активно восполняют этот пробел. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на данный момент более 800 слушателей уже прошли обучение по программе «Цифровой инженер ПТО» на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ). А в ближайшем будущем планируется обучать около 1 тыс. человек в год.

«В обозримой перспективе все объекты будут проектировать, строить и эксплуатировать с помощью цифровых информационных моделей. Квалифицированных специалистов для такой работы необходимо готовить и обучать уже сейчас», — пояснил Бочкарев.

Помимо вышеуказанной специальности планируется запустить программу по цифровым закупкам для снабженцев (первый поток из 100 человек начнет обучение уже в этом году), а также по повышению цифровых знаний у руководителей строительных проектов и специалистов организации строительства.

Андрей Тян, гендиректор «Аметист Кэпитал» (ГК «Аметист Групп») — компании, которая занимается подготовкой кадров совместно с МГСУ, — убежден, что переход к ведению исполнительной документации в электронном виде — одно из самых востребованных направлений цифровизации: «Специалисты должны уметь отслеживать этапы согласования и подписания проектной и рабочей документации, формировать, дорабатывать и подписывать исполнительную документацию в электронном виде».

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Теги
Строительство обучение Андрей Бочкарев цифровизация Москва
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