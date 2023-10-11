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Билан отменил несколько концертов из-за бронхита

Певец Билан отменил концерты в четырех городах из-за бронхита
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Дима Билан (Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС)

Дима Билан отменил концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске из-за обострения бронхита, сообщил певец в телеграм-канале.

По словам Билана, сейчас он находится в Москве под наблюдением пульмонолога, чтобы «в спокойной обстановке идти на поправку». «Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию», — написал он.

Концерты должны были пройти 12, 14, 16 и 17 октября. Организаторы сообщат новые даты выступлений позднее.

Концерты, запланированные после 30 октября, пройдут по графику, уточнил Билан.

Ранее Shot сообщил, что Билана госпитализировали с бронхитом. Из-за болезни у артиста проблемы с голосом, он не может петь, говорилось в публикации.

Телеграм-канал Mash сообщил, что певца ждет интенсивная терапия с курсом антибиотиков, чтобы поправиться к съемкам проекта «Голос».

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Дима Билан отмена концертов госпитализация
Дима Билан фото

Дима Билан

певец, автор песен, актер

24 декабря 1981 года
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