Новый пешеходный мост свяжет Москва-Сити с Дорогомилово

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столице до конца 2023 года было запланировано возвести 18 мостов за счет городского бюджета. Строительные работы на автомобильном Дорогомиловском мосту продолжаются и после того, как у моста появится новый уровень, его планируют увязать с существующей городской инфраструктурой, построив новый пешеходный мост. Таким образом, 300-метровый мост позволит соединить Пресненскую набережную и набережную Тараса Шевченко. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по градостроительной политике Андрей Бочкарев.

Как пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, проект планировки территории для последующего строительства пешеходного моста уже утвержден. «Предполагается, что один из спусков протянется вглубь городской среды, в сторону платформы Тестовская. Территория вокруг нового сооружения будет благоустроена», — уточнила Княжевская.

Москву-реку и ее притоки пересекают 35 автомобильных и пешеходных мостов, однако переправы размещены неравномерно, оставляя проблему транспортной доступности до определенных важных объектов столицы, для разрешения которой и строятся новые мосты. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отмечал, что реализация данного проекта позволит москвичам проще добираться до театра «Мастерская П.Н. Фоменко», делового центра «Москва-Сити» и следующих станций метро, МЦК и МЦД: «Международная», «Деловой центр», «Выставочная», «Кутузовская» и «Тестовская».

Сейчас неподалеку уже есть один пешеходный мост, возведенный более 25 лет назад при начале строительства делового центра «Москва-Сити» — это мост Багратион. Однако он располагается в 800 м вниз по течению Москвы-реки от строящегося сейчас моста, и пешеходам приходится делать серьезный крюк.