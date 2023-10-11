В Афганистане произошло два землетрясения за полчаса
Два землетрясения магнитудой 6,3 и 5 произошли на западе Афганистана с разницей в 11 минут, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Первое землетрясение произошло около 03:41 мск в 31 км к юго-западу от города Герат, где проживают 272 тыс. человек, эпицентр находился на глубине 10 км. Единая геофизическая служба РАН оценила магнитуду землетрясения в 6,4.
Второе землетрясение магнитудой 5 началось около 3:52 мск, эпицентр находился в 51 км от Герата на той же глубине.
Вечером 7 октября к западу от Герата произошло землетрясение магнитудой 6,3, за ним последовало несколько афтершоков магнитудой 5,9 и 5,5, передавала Геологическая служба США. В результате погибли почти 2,5 тыс. человек, еще более 10 тыс. получили ранения.
Землетрясение ощущалось в соседних провинциях Бадгис и Фарах.Толчки уничтожили почти два десятка населенных пунктов, были разрушены тысячи зданий.
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%