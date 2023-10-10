Мэрия раскрыла планы строительства дублера Люблинской улицы
Дублер Люблинской улицы на юго-востоке Москвы сейчас находится на стадии проектировки, строительство объекта должно стартовать до конца 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Сейчас разрабатывается проект дублера Люблинской улицы на участке от ТТК до развязки на пересечении с МСД, — продолжил вице-мэр. — Протяженность участка составит 13,3 км, в том числе будут построены две эстакады, три путепровода и четыре надземных пешеходных перехода».
Планируется, что это будет шестиполосное шоссе (по три полосы в каждом направлении движения), которое призвано разгрузить собственно Люблинскую улицу, а также Волгоградский проспект и проспект Андропова. Задача проекта — облегчить транспортную ситуацию в одном из самых загруженных районов Москвы, который при этом планируется активно развивать.
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