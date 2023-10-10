 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Мэрия раскрыла планы строительства дублера Люблинской улицы

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Дублер Люблинской улицы на юго-востоке Москвы сейчас находится на стадии проектировки, строительство объекта должно стартовать до конца 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сейчас разрабатывается проект дублера Люблинской улицы на участке от ТТК до развязки на пересечении с МСД, — продолжил вице-мэр. — Протяженность участка составит 13,3 км, в том числе будут построены две эстакады, три путепровода и четыре надземных пешеходных перехода».

Планируется, что это будет шестиполосное шоссе (по три полосы в каждом направлении движения), которое призвано разгрузить собственно Люблинскую улицу, а также Волгоградский проспект и проспект Андропова. Задача проекта — облегчить транспортную ситуацию в одном из самых загруженных районов Москвы, который при этом планируется активно развивать.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
люблинская улица Москва Московский скоростной диаметр пробки Андрей Бочкарев строительство дорог
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 107,03 (+1,02) Инвестиции, 09 окт, 16:48 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 101,36 (+0,87) Инвестиции, 09 окт, 16:48
Израиль отчитался о более чем 250 авиаударах по Газе за день Политика, 16:59
Пропускной пункт из Египта в сектор Газа закрыли из-за конфликта Политика, 16:48
Ethereum в паре к биткоину достиг минимума 2022 года. Что на это влияет Крипто, 16:37
Финляндия допустила саботаж как причину утечки на газопроводе из Эстонии Политика, 16:34
Никита Ефремов сыграет Соловья-Разбойника в блокбастере «Стальное сердце» Life, 16:29
Бывшего сотрудника ФСБ приговорили за вымогательство ₽100 млн Общество, 16:28
Израильские военные заявили об убийстве «министра экономики ХАМАС» Политика, 16:24
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Израиле сообщили о 2,8 тыс. раненых с начала войны с ХАМАС Политика, 16:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:22
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 16:22
Германия заказала у Rheinmetall более 150 тыс. снарядов для Украины Политика, 16:05
ХАМАС начал войну с Израилем. Главное Политика, 16:03
Володин пообещал Магадан недружественным России релокантам Политика, 16:03
Что нужно, чтобы начать продавать на маркетплейсе. Чек-лист РБК и Яндекс Маркет, 15:59