В Южном Бутово возведут новый образовательный центр

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

На юго-западе столицы появится новый образовательный комплекс на 1525 мест. Строительство развернется на участке площадью 3 га, расположенном в Южном Бутово, на улице Феодосийской, владение 1/2. Мэр Москвы Сергей Собянин уже утвердил проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки для этого объекта.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что средства на реализацию этого проекта поступят из городского бюджета, а состоять комплекс будет из детского сада на 350 мест (общей площадью 6300 кв. м) и школы на 1175 учащихся (25 тыс. кв. м).

«Строительство новых образовательных зданий позволяет не только обеспечить детей учебными местами, но и развивать социальную инфраструктуру столичных районов на перспективу», — добавила Юлиана Княжевская.