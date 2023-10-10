Общество ,
0
В консульство Китая в Сан-Франциско врезался автомобиль. Видео
Появились кадры со врезавшимся в консульство Китая в США автомобилем
В США автомобиль врезался в здание консульства Китая в Сан-Франциско. Машина въехала в помещение дипломатической миссии, внутри находились люди. Полицейские открыли огонь по водителю машины, его увезли в больницу, где он умер.
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%