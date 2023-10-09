Ликсутов сообщил о росте доли новых составов в метро в шесть раз

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

За последние 13 лет доля современных составов в Московском метрополитене выросла шестикратно, с 12 до 72%. Об этом в Telegram столичного дептранса рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«За это время мы закупили уже свыше 4 тыс. современных российских вагонов, которые курсируют сейчас по 12 линиям, — добавил вице-мэр. — Только за 2023 год планируем получить 300 вагонов «Москва-2020», с которыми поездки в метро станут еще комфортнее».

По словам Ликсутова, новые вагоны «Москва-2020» предназначены в первую очередь для пополнения на Большой кольцевой и обновления на Калужско-Рижской линии подвижного состава. Впоследствии обновление начнется и на других линиях.

Под современными вагонами в столичном дептрансе подразумевают последние четыре серии, выпускаемые мытищинским заводом «Метровагонмаш» для нужд Московского метрополитена. Это «Русич» (в эксплуатации с 2003 года), «Ока» (в с 2012-го), «Москва» (с 2017 года) и «Москва-2020» (с 2020-го).

В большинстве поездов установлены кондиционеры и информационные табло, а также улучшена шумоизоляция. В самых последних моделях предусмотрены широкие двери и сквозной проход между вагонами, а также USB-разъемы для подзарядки гаджетов. На данный момент новыми составами полностью обслуживаются десять линий Московского метрополитена.