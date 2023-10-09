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На Бирюлевской линии метро построят станции двух типов

Сюжет
Новости Москвы
Фото: stroi_mos_ru / Telegram
Фото: stroi_mos_ru / Telegram

В ходе строительства Бирюлевской линии метро, объединяющей семь районов Москвы, будут возведены станции двух типов — с одной и двумя платформами. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по градостроительной политики Андрей Бочкарев.

С одной островной платформой планируется построить станции «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар», «Курьяново» и «Бирюлёво», а с береговыми платформами будут сооружены «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая» и «Лебедянская» по аналогии со станциями, возведенными за последние годы на Некрасовской ветке и Большом кольце метро.

Гендиректор основного подрядчика строительства новых линий и станций московского метро АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов пояснил, что подобное разделение связано с различными способами тоннелепроходки, которые планируется применить в ходе работ. «Примерно 10 км тоннелей новой линии будет построено шестиметровыми щитами, проходящими два параллельных однопутных тоннеля, а еще порядка 11 км — десятиметровым щитом-гигантом, создающим единый двупутный тоннель», — прокомментировал Кравцов. Такой способ проходки позволяет повысить скорость работ, а также избежать дополнительного строительства притоннельных сооружений. Также создание станций двух типов поможет реализовать интересные проектные и архитектурные решения, оптимально вписав их в заданный рельеф местности и существующую застройку. Из хороших примеров Кравцов отметил утвержденные в рамках архитектурных конкурсов концепции будущих станций «Остров Мечты» и «Лебедянская».

Трассировку Бирюлевской линии утвердили в 2019 году, в 2021-м определились с планировкой трех станций первого участка на севере, 1 марта 2023-го утвердили план по строительству второго и третьего участков, а 22 марта вся линия протяженностью 21 км получила градостроительную документацию. По оценкам столичных властей, десять новых станций улучшат транспортное обслуживание семи районов столицы, в которых проживает и работает более 700 тыс. человек: Даниловского, Нагатинского Затона, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатники.

Новая ветка снизит интенсивность автомобильного движения в южной части города, оказав положительное влияние на экологическую обстановку и уменьшив нагрузку на маршруты наземного транспорта. Кроме того, в некоторых районах — Бирюлево Восточное и Западное, микрорайон Курьяново в Печатниках — благодаря запуску новой ветки впервые появятся долгожданные станции метро.

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Теги
Бирюлево Московский метрополитен Андрей Бочкарев
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