В Москве нашли мертвым выступавшего с «Руки вверх» клавишника

Владимир Капырин (Фото: pianist.kapyrin / VK)

В Москве в возрасте 36 лет умер музыкант Владимир Капырин, который выступал вместе с группой «Руки вверх», сообщил его отец Дмитрий Капырин на своей странице во «ВКонтакте».

«Умер мой сын Володя Капырин, точнее, был зверски убит у себя в квартире», — написал он.

Источник ТАСС ранее сообщил, что признаков насильственной смерти на теле музыканта обнаружено не было.

При этом телеграм-канал Shot уточнил, что отец нашел сына с раной на голове, а на его теле были многочисленные побои. Также из квартиры Капырина пропали деньги и телефон. Отец музыканта Дмитрий Капырин рассказал, что до гибели у того был конфликт с неизвестными людьми, от которых ему некоторое время поступали угрозы. По словам Дмитрия, в заключении судмедэкспертизы сказано, что погибший умер не от побоев, поэтому смерть не признана насильственной.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.

Владимир Капырин несколько лет выступал в группе «Руки вверх», исполняя клавишные партии, также играл на концертах с Трофимом, с квартетом джазового музыканта Алексея Кузнецова и группой «Харизма».

РБК обратился за комментарием к PR-директору группы «Руки вверх».