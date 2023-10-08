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Умерла украинская певица Нина Матвиенко

Умерла украинская певица и исполнительница народных песен Нина Матвиенко
Нина Матвиенко
Нина Матвиенко (Фото: Геннадий Минченко / Zuma / ТАСС)

Украинская певица Нина Матвиенко, известная исполнением народных песен, умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщила ее дочь Антонина Матвиенко в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Причину смерти певицы она не назвала.

Нина Матвиенко родилась в 1947 году в Житомирской области. Музыкальную карьеру она начала в 1968 году, когда устроилась солисткой в Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Григория Веревки. В 1991 году она стала солисткой Национального ансамбля солистов «Киевская камерата». Среди наиболее известных ее песен — «Квитка-душа», «Ой, летели дики гуси», «Скрипаль», «Сила птаха» и др.

Также Матвиенко играла в театре и кино, например, в телеспектаклях «Маруся Чурай», «Екатерина Билокур», «Разлились воды на четыре брода», фильмах «Соломенные колокола», «Пропала грамота», «Как закалялась сталь» (исполняла роль Вали), «Не пройдет и года...» (Зина, невеста Николая), радиоспектаклях «Полет стрелы», «Русалкина неделя», «Кларнеты нежности» и т.д.

В 1978 году Матвиенко получила звание заслуженной артистки Украины, в 1985-м — народной артистки. В 2006 году Виктор Ющенко, который тогда был президентом страны (2005-2010), присвоил певице звание Героя Украины.

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