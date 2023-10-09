Ефимов заявил о торгах на право реорганизации промзон «Тушино» и «Малино»

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Столичная мэрия до конца октября планирует выставить на аукцион право комплексного развития двух обширных территорий на северо-западе Москвы: одна располагается в Южном Тушино, другая — в Зеленоградском округе. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общая площадь двух участков достигает 64 га. Первый из них относится к бывшей промзоне «Тушино», второй — к бывшей промзоне «Малино» к северу от Георгиевского проспекта в Зеленограде. Обе территории обладают хорошей транспортной доступностью и инфраструктурой: первая находится между станциями «Тушинская» и «Сходненская» фиолетовой ветки метро и платформы Тушинская МЦД-2; вторая же располагается неподалеку от конечной остановки МЦД-3, платформы Крюково.

В настоящее время эти территории заняты складами, сервисами и просто устаревшими постройками. Планируется, что после их сноса там появится почти 1,5 млн кв. м современной недвижимости различного назначения — примерно пополам это будет жилье и общественно-деловая недвижимость. Кроме того, социальная инфраструктура будет включать в себя детсады и школы, поликлиники, пожарное депо, физкультурно-оздоровительные комплексы.

По оценкам вице-мэра Ефимова, редевелопмент этих двух участков потребует свыше 154 млрд руб. инвестиций. По итогам реализации проекта городской бюджет будет получать около 5,7 млрд руб. ежегодно. Всего же там появится не менее 20 тыс. новых рабочих мест.

Столичная программа комплексного развития территорий (КРТ) подразумевает возвращение в экономический оборот полузаброшенных и неэффективно используемых участков. На месте стоянок и автомоек появляются современные кластеры недвижимости различного назначения. Редевелопмент может проводить либо нынешний владелец участков, либо городской оператор, либо же — как и в указанном случае — право на реорганизацию отправляется на торги.