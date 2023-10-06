Свердловский суд сократил срок депутату за участие в спецоперации

Илья Чиж (Фото: официальный сайт Муниципального образования Алапаевское)

Свердловский областной суд смягчил на один месяц наказание депутату гордумы Алапаевска Илье Чижу по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел участие осужденного в спецоперации на Украине, а также его боевые награды.

Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба суда.

«По итогам апелляционного рассмотрения жалобы защитника Свердловский областной суд изменил приговор Илье Чижу. Суд учел в качестве смягчающего вину обстоятельства участие осужденного в СВО, а также его боевые награды. Срок назначенного судом первой инстанции наказания сокращен на один месяц, до одного года 11 месяцев», — говорится в сообщении.

В суде уточнили, что в настоящее время Чиж находится в розыске.

По информации прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 20 апреля 2022 года.

Чиж на машине проезжал мимо группы молодых людей, один из которых притворился, что получил травму из-за наезда на его ногу автомобиля депутата. В ответ на это депутат нанес не менее двух ударов по голове и туловищу незнакомца и затем напал на его 19-летнего брата.

Чиж на автомобиле искал убегающего парня, а когда нашел, то нанес ему не менее трех ударов по голове. У пострадавшего обнаружили перелом свода черепа с ушибом головного мозга.

В итоге 2 июня 2023 года суд назначил депутату наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Вину в предъявленном обвинении Чиж признал частично.