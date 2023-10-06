Инвесторы договорились о передаче Москве 51 соцобъекта за три месяца

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За июль—сентябрь 2023 года частные инвесторы подписали со столичными властями 26 договоров на передачу 51 соцобъекта, построенного в городе на их средства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Из указанного числа объектов 47 относятся к сфере образования (детсады и школы), еще четыре — здравоохранения (поликлиники). По словам Бочкарева, строительство и последующая передача муниципальным властям возведенных на частные деньги соцобъектов является частью нового механизма по участию инвесторов в развитии социальной инфраструктуры: «Эти договоры позволяют получить гарантию по дальнейшей передаче построенных объектов городу».

Подобный механизм появился в столице в феврале 2021 года. С того момента девелоперы при планировании новых кварталов под застройку обязаны не только построить сам жилой комплекс, но и обеспечить его социальной инфраструктурой. Ранее в мэрии Москвы сообщали, что с начала 2023 года по август включительно город согласовал таким образом возведение еще 78 соцобъектов в рамках создаваемых жилых кварталов.