Ракова сообщила о 125 тыс. телемедицинских консультаций для онкопациентов

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

За прошедший год с того момента, как в столичной системе центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) появился телемедицинский сервис на базе ЕМИАС, было проведено уже более 125 тыс. дистанционных консультаций. В подавляющем числе случаев пациент связывался с врачом по поводу удаленного продления рецептов. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это экономит специалистам и пациентам время и силы на выполнении ряда процедур, не требующих присутствия: «Если проведенное в лаборатории исследование подтвердит доброкачественный характер опухоли, врачи сами позвонят пациенту, чтобы сообщить ему об этом, — сообщила вице-мэр. — Кроме того, благодаря сервису стало возможным дистанционно информировать пациента, который не присутствовал на онкологическом консилиуме, о принятом коллегиальном врачебном решении».

По статистике, которую привела Ракова, из 125 тыс. телемедицинских консультаций 98 тыс. (более 78%) касались продления рецептов на ряд лекарственных препаратов, еще 24 тыс. звонков (19%) проактивно совершили врачи, уведомляя пациентов о результатах консилиума, оставшиеся 3 тыс. консультаций (2,5%) — оповещения о результатах гистологических исследований. Еще пару лет назад для получения всей этой информации пациенту требовалось приезжать лично.

По словам заведующего ЦАОП Боткинской больницы Сергея Лебедева, внедрение телемедицинского функционала положительно сказалось на работе этих центров и помогло высвободить больше доступного времени для пациентов, которым необходим очный визит к онкологу. «Как заведующий ЦАОП могу сказать, что эта новая возможность в настоящее время является уже незаменимой», — добавил он.

Лебедев также рассказал, какие процессы меняет телемедицина по каждому из трех направлений:

Если пациент не может присутствовать на онкологическом консилиуме, который определяет изменение тактики лечения, то решение принимается исходя из доклада его лечащего врача, а пациенту на следующий день звонит его врач, сообщает принятое решение и поясняет дальнейшие действия. Это позволяет ускорить принятие решения и своевременно информировать пациента. Если пациент получает циклическое лекарственное лечение в течение длительного времени и переносимость препаратов хорошая, выписка льготного рецепта возможна также в рамках телемедицинской консультации. Это значит, что пациенту не нужно записываться и приходить на прием к онкологу, а можно сразу обратиться в льготную аптеку и получить необходимое лекарственное средство. Если же при биопсии опухоли диагноз злокачественного новообразования не подтвердился и необходимости в проведении повторной биопсии нет, пациенту не нужно приходить за результатом гистологического исследования, а с ним также связывается врач и сообщает, что опухоль доброкачественная и необходимо лишь динамическое наблюдение.

Внедрение телемедицинских сервисов стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, которая развивается комплексом социального развития Москвы совместно с департаментом информационных технологий. Сервис обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза, лечения и до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам.