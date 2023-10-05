В Москве начали облицовку фасадов Национального космического центра

Строительство Национального космического центра (Фото: Роскосмос Медиа / ТАСС)

Строительство Национального космического центра (НКЦ) подходит к концу, специалисты приступили к оформлению фасадов зданий. Об этом рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин, посетивший стройку вместе с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым и гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым. «Мы активно продолжаем строить Национальный космический центр по поручению президента, — отметил мэр Москвы. — Закончены основные монтажные работы. Все 47 этажей высотного здания смонтированы, приступили к фасадным работам, инженерии, отделочным работам».

В свою очередь, вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что весь комплекс, общая площадь зданий которого превышает 250 тыс. кв. м, будет выполнен в единой стилистике. Для внешней отделки используются модульные фасады общей площадью 140 тыс. кв. м, из них 120 тыс. кв. м займут светопрозрачные конструкции. «Все здания Национального космического центра соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами, — уточнил заммэра. — Длина центральной галереи, которая примыкает к 47-этажной башне и связывает между собой все корпусы, превышает 500 метров».

Руководитель строительного подразделения холдинга «Мосинжпроект» Константин Маслаков рассказал, что 288-метровую башню увенчает 40-метровый шпиль, на самом верху которого установят прожектор, а по вертикали — линейные светильники. Вся высотная часть будет освещена холодным белым светом, а нижние этажи — теплым желтым.

Комплекс зданий НКЦ строится в столичном районе Филевский парк вдоль улицы Мясищева на свободной территории Центра имени Хруничева. Предполагается, что в НКЦ переедут десятки КБ, предприятий и ведомств, связанных с космической отраслью России. Завершение строительства кластера намечено на 2024 год.