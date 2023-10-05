Ефимов сообщил о реорганизации трех участков в Куркино и Северном Тушино

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

В столичную программу комплексного развития территорий (КРТ) вошли еще три участка в двух районах на северо-западе Москвы — в Куркино и Северном Тушино. Об этом рассказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Проект решения опубликован на сайте столичной мэрии.

Три участка в двух районах входят в один проект КРТ, пояснил вице-мэр. Располагаются они в районе Куркинского шоссе и улицы Героев Панфиловцев. Сейчас эти территории совокупной площадью почти 3 га по факту заброшены, впоследствии же планируется возведение порядка 40 тыс. кв. м недвижимости различного назначения — жилой, коммерческой, общественно-деловой.

Инвестиции в проект Ефимов оценивает на уровне 4 млрд руб., после сдачи объекта он будет приносить в городской бюджет около 168 млн руб. ежегодно. Также там будет создано около 400 новых рабочих мест.

Программа КРТ предполагает возвращение в экономический оборот города полузаброшенных участков и территорий бывших промзон. На их месте появляются кварталы жилой недвижимости, магазинов, деловых центров и современного производства.