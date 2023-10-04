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Инвесторы построят в Новой Москве четыре поликлиники к 2026 году

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Новости Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

До конца 2025 года на территории Новой Москвы целиком за счет внебюджетных средств будут построены четыре поликлиники. Все они станут частью крупных жилых комплексов и будут оснащены самым современным медицинским оборудованием. Две детско-взрослые поликлиники (на 750 посещений каждая) появятся во Внуковском поселении и в городе Московском; еще одна, на 520 посещений, будет возведена в Сосенском поселении, и, кроме того, взрослая поликлиника на 475 посещений откроется в поселке Коммунарка.

«В зданиях появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Жители смогут получать консультации высококвалифицированных специалистов, лечебные и восстановительные процедуры», — рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил: «В поликлиниках организуют посты охраны, установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, создадут необходимые условия для маломобильных граждан». Кроме того, по окончании основных строительных работ обязательно будет облагорожена прилегающая к зданиям территория.

Напомним, что начиная c 2011 года в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в столице введено в эксплуатацию свыше 140 медицинских зданий. Их общая площадь — более 2 млн кв. м. С момента образования Новой Москвы на этой территории появились две крупные больницы, 13 поликлиник и четыре подстанции скорой помощи. По словам мэра Сергея Собянина, в ближайшие пять лет в Новой Москве будет построено еще 17 объектов здравоохранения, а к 2035 году их количество вырастет до 125.

Теги
здравоохранение Москва ТиНАО Андрей Бочкарев
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