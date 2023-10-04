Началось благоустройство вокруг будущей станции метро «Новаторская»

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

На юго-западе Москвы стартовали мероприятия по благоустройству территории вокруг будущей станции «Новаторская» строящейся Троицкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, проектом предусмотрено озеленение порядка 25 тыс. кв. м территории, создание пешеходных зон и парковок. Кроме того, строители начали восстановление дорожного полотна по нечетной стороне Ленинского проспекта (при движении из области в центр) — именно на этом месте был котлован строящейся станции.

Станция «Новаторская» будет открыта в 2024 году в составе будущей Троицкой линии, которая протянется от станции «ЗИЛ» в юго-западном направлении до города Троицк в Новой Москве. На «Новаторской» будет пересадка на одноименную станцию Большой кольцевой линии.

По оценкам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, готовность «Новаторской» Троицкой линии сейчас составляет около 75%: подходят к концу монолитные работы, начались отделочные работы в технических помещениях и на самой платформе, продолжается прокладка инженерных систем.