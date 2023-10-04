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Финансы ,  
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Инвесторам в США предложили вложиться в музыку из «Шрека»

WSJ: Public предложил инвестировать в права на музыку «Шрека»

Клиенты инвестиционной платформы Public (США) могут приобрести часть прав на музыку из мультфильма «Шрек» наряду с акциями и биржевыми фондами, сообщила The Wall Street Journal.

По данным Public, хотя выплаты роялти — вознаграждения за воспроизведение или использование треков — колеблются в зависимости от потребления контента, права на композицию «Шрек» принесли годовую дивидендную доходность выше 8% в 2022 и 2021 годах.

WSJ пишет, что каталог из 768 треков приносит доход каждый раз, когда транслируется фильм (включая стриминги) или используется музыка из него (за некоторыми исключениями). Инвесторы могут купить акции компании, которая владеет частью каталога музыки мультфильмов. Public разместила 88,9 тыс. акций по цене $10 за штуку.

В компании уточнили, что такие вложения приносят доход, даже когда экономика находится в кризисе.

В декабре 2020 года первый полнометражный фильм «Шрек» (2001) включили в Национальный реестр фильмов США.

У Public, запущенной в 2019 году, около трех миллионов клиентов. Платформа предлагает акции, биржевые фонды, казначейские облигации, криптовалюты и дробное инвестирование.

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