Власти Британии задумались над отправкой заключенных в Эстонию

Власти Великобритании из-за нехватки мест в тюрьмах планируют арендовать камеры за границей, заявил глава Минюста страны Алекс Чок, его слова приводятся на сайте правительства.

По словам Чока, с 2010 года средний срок тюремного заключения в Великобритании увеличился на 57%, поэтому в стране реализуется программа создания дополнительных 20 тыс. мест для заключенных, однако только 5,5 тыс. из них сданы сейчас. Правительство намерено начать переговоры со странами Европы по вопросу аренды тюремных мест за границей. Он привел в пример опыт Бельгии и Норвегии, которые арендуют места в тюрьмах Нидерландов.

«Правительство потребует, чтобы условия в них были такими же, как в тюрьмах Англии и Уэльса», — уточнил он.

The Times пишет, что министр назвал Эстонию среди возможных стран для размещения заключенных, он посещал эту республику летом.

По данным The Guardian, Англия и Уэльс занимают третье место в Европе по количеству заключенных после Турции и России. По состоянию на 29 сентября 2023 года, число заключенных в Великобритании превышает 87,7 тыс. По прогнозам, к марту 2025 года оно вырастет до 94,4 тыс.

В Нидерландах в 2013 году объявили о готовности сдавать в аренду места для преступников из других стран, чтобы помочь разгрузить переполненные иностранные тюрьмы и избежать закрытия собственных. Это помогло избежать закрытия тюрем, изоляторов и психиатрических отделений, а также сокращения 3,7 тыс. рабочих мест.