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Ефимов сообщил о торгах по редевелопменту участка промзоны «Грайвороново»

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

До конца 2023 года столичные власти выставят на аукцион право на редевелопмент участка бывшей промзоны «Грайвороново» в Рязанском районе на юго-востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет про несколько участков общей площадью почти 23 га вдоль Окской улицы. В настоящий момент на территории располагаются автосервисы, автостоянки и склады — между тем неподалеку располагаются несколько станций метро Некрасовской и Таганско-Краснопресненской линии и вылетная магистраль — Рязанский проспект. Таким образом, с точки зрения столичных властей, территория используется экономически неэффективно и подлежит включению в программу комплексного развития территории (КРТ).

По плану, будущий инвестор сможет возвести на этом месте свыше 241 тыс. кв. м современной жилой недвижимости и более 200 тыс. кв. м общественно-деловых и производственных площадей. Планируется возведение детского сада и школы. По оценкам вице-мэра Ефимова, редевелопмент потребует порядка 38 млрд руб. инвестиций, при этом по факту завершения КРТ ежегодный экономический эффект для городского бюджета составит свыше 1,1 млрд руб.

Теги
редевелопмент Рязанский проспект Москва Владимир Ефимов
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