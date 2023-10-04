Ефимов сообщил о торгах по редевелопменту участка промзоны «Грайвороново»

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

До конца 2023 года столичные власти выставят на аукцион право на редевелопмент участка бывшей промзоны «Грайвороново» в Рязанском районе на юго-востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет про несколько участков общей площадью почти 23 га вдоль Окской улицы. В настоящий момент на территории располагаются автосервисы, автостоянки и склады — между тем неподалеку располагаются несколько станций метро Некрасовской и Таганско-Краснопресненской линии и вылетная магистраль — Рязанский проспект. Таким образом, с точки зрения столичных властей, территория используется экономически неэффективно и подлежит включению в программу комплексного развития территории (КРТ).

По плану, будущий инвестор сможет возвести на этом месте свыше 241 тыс. кв. м современной жилой недвижимости и более 200 тыс. кв. м общественно-деловых и производственных площадей. Планируется возведение детского сада и школы. По оценкам вице-мэра Ефимова, редевелопмент потребует порядка 38 млрд руб. инвестиций, при этом по факту завершения КРТ ежегодный экономический эффект для городского бюджета составит свыше 1,1 млрд руб.