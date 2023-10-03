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Во Внуково достроили новый спорткомплекс с двумя бассейнами

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Новости Москвы
Физкультурно-оздоровительный комплекс&nbsp;&laquo;Пегас&raquo; &nbsp;
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Пегас»   (Фото: stroi_mos_ru / Telegram)

Столичные строители сдали в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Пегас» на западе Москвы. Об этом сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Двухэтажное строение общей площадью 4 тыс. кв. м располагается на Изваринской улице в непосредственной близости от аэропорта Внуково. Спорткомплекс включает в себя два бассейна — детский и взрослый, а также тренажерный зал и кафе. Сооружение возводилось с учетом инклюзивных требований: имеется лифт и оборудованные санузлы для маломобильных граждан, а также акустические системы для слабовидящих.

По словам Бочкарева, ФОК предназначен для оздоровительного плавания, проведения обучающих занятий, а также физподготовки местных жителей. «Спорткомплекс оснащен всем необходимым для безопасности посетителей: на каждом этаже есть медпункт, работает противопожарная система и камеры видеонаблюдения», — добавил заммэра.

ФОК «Пегас» строился за счет городского бюджета, и сейчас застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию — открытие спорткомплекса должно состояться в ближайшее время.

Деревня Изварино, где располагается новый ФОК, входит в состав Новой Москвы и примыкает к аэропорту Внуково, который месяцем ранее стал первой в России воздушной гаванью, куда протянули линию метро.

Теги
физкультурно-оздоровительный комплекс Внуково Андрей Бочкарев Москва
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