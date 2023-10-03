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Москомархитектура сообщила о росте числа заявок на «Госуслугах» на 20%

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Новости Москвы
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По итогам третьего квартала 2023 года Москомархитектура получила 18,5 тыс. электронных заявок на предоставление госуслуг. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года их число выросло на 20%, или 3 тыс. обращений. Об этом рассказала глава столичного ведомства Юлиана Княжевская.

По ее словам, почти половина от полученных и обработанных заявлений (8,5 тыс. штук) касается приемки исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций в городе. Второе и третье места по популярности среди предоставляемых Москомархитектурой госуслуг делят выдача архитектурно-градостроительных решений и передача документов для размещения в информационной системе города.

Рост числа заявок говорит об активном развитии строительной сферы, появлению новых проектов, отметила Княжевская.

Теги
Москомархитектура Госуслуги Строительство Москва
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