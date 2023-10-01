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В Египте обнаружили кувшины с вином 5000-летней выдержки

В центральной части Египта археологи обнаружили 5000-летние сосуды с вином

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
Фото: Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
Фото: Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
Фото: Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
Фото: Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار

При раскопках в центральной части Египта археологи обнаружили кувшины с вином выдержкой 5 тыс. лет, сообщила египетская газета Al-Ahram.

Раскопки проводила международная команда археологов из Египта, Германии и Австрии. Группа ученых обнаружила сотни больших винных кувшинов, часть из которых содержала остатки вина 5000-летней выдержки.

Археологи изучали местность в провинции Сохаг в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе возле гробницы царицы Мернейт из Первой династии. Ученые предположили, что она могла быть первой женщиной-царицей в Древнем Египте.

Как отметила газета, комплекс, построенный из необожженных сырцовых кирпичей, глины и древесины, включает могилу царицы и еще 41-го слуги. Археологи отметили, что гробницы строились поэтапно в течение длительного периода.

В апреле 2021 года в Верхнем Египте обнаружили потерянный «золотой город», который, предположительно, был основан более 3,5 тыс. лет назад, а затем заброшен и засыпан песком.

Ученые предположили, что город был основан во времена фараона Аменхотепа III, правившего Древним Египтом в XIV веке до нашей эры, и был в то время крупнейшим административным центром региона.

Теги
Египет раскопки Вино
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